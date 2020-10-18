مجلس الشيوخ المصري ينتخب عبد الوهاب عبد الرازق رئيساً له

انتخب مجلس الشيوخ المصري في جلسته الافتتاحية اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيساً له.

وجاءت هذه النتيجة بعد أن صوت لعبد الرازق 287 عضواً من أصل 299.

وسبق للمستشار عبد الرازق تولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا في مصر إضافة إلى عدة مناصب ومهام قضائية.

وشهدت مصر في آب الماضي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور عام 2019 والذي أعاد المجلس مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014 حيث كان يسمى سابقاً مجلس الشورى.

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