لجنة دعم الشعب الفلسطيني تؤكد الرفض القاطع لكل مشاريع الاستسلام

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ضرورة التصدي لمخاطر التطبيع والرفض القاطع لكل مشاريع الاستسلام والارتماء في أحضان العدو الصهيوأميركي، مشددة على أن المخطط العدواني الصهيوأميركي في المنطقة ستدفنه إرادة الشعب والقوات المسلحة والحلفاء ومحور المقاومة.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو على أهمية صياغة خطاب سياسي جديد لمواجهة المشاريع الاستسلامية في المنطقة وذلك من خلال تعزيز وتعميم الثقافة والفكر القوميين والتواصل مع الشباب والطلبة والمبدعين لتدعيم ثقافتهم الوطنية والقومية.

وجددت اللجنة دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون العدو الصهيوني بصمودهم ويواصلون بكل إصرار وإيمان التصدي له ولمخططاته الرامية إلى النيل من حقهم المشروع في تحرير وطنهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدة أنها ستبقى السند القوي للشعب الفلسطيني من أجل التحرير والعودة.

وأشارت اللجنة إلى أن مسيرة النضال الفلسطيني لتحرير الأرض والإنسان باتت تتطلب من القوى والمنظمات والفصائل السعي الجاد إلى حشد جميع القوى الشعبية الوطنية لحماية القضية الفلسطينية والتصدي للمشاريع الصهيوأميركية في المنطقة ومحاولات فرض التطبيع والاستسلام.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

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