وزير بريطاني: استمرار مفاوضات بريكست مرهون بتغيير نهج الأوروبيين

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي لن تستكمل إلا إذا غير الاتحاد نهجه.

وأوضح غوف في حديث تلفزيوني لقناة bbc اليوم أن الاتحاد الأوروبي أنهى فعلياً الجولة الحالية من مفاوضات الأسبوع الماضي حول اتفاق التجارة مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي تراجع في مواقفه بعد تحقيق تقدم في هذه المفاوضات، لافتاً إلى أن بلاده غير مستعدة لمناقشة الاتفاق من جديد إلا في حال غير الاتحاد الأوروبي موقفه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اشترط أمس الأول تغييراً جوهرياً في النهج من جانب الأوروبيين لمواصلة المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد خروج بلاده من التكتل الأوروبي بريكست مهدداً في الوقت ذاته بالخروج من دون اتفاق مع الأوروبيين في الأول من كانون الثاني القادم.

ولا تزال المفاوضات بين لندن وبروكسل متعثرة بسبب ثلاثة مواضيع هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة وطريقة حل الخلافات في الاتفاق المستقبلي.

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