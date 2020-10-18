آخر تحديث: 2020-10-18 17:21:34
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تفكيك شبكة إرهابية واعتقال 11 من عناصرها في العراق

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

فككت القوات العراقية شبكة إرهابية وألقت القبض على 11 من عناصرها خلال عملية نفذتها في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان اليوم: إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة قامت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية لتفكيك شبكة إرهابية في قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين.

وأوضح رسول أن العملية أسفرت عن اعتقال 11 إرهابياً ومصادرة أسلحة ووثائق تخصهم.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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