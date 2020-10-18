إيران تسجل 252 وفاة و3890 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إيران اليوم تسجيل 252 وفاة و3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح صحفي، اليوم، أن إجمالي الوفيات بلغ 30375 حالة وإجمالي الإصابات 530380 إصابة بينهم 4744 في حالة حرجة فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 427400 شخص.

وفي ماليزيا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20498، كما أعلنت عن سبع وفيات ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 187 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد 115602 كما سجلت أربع وفيات جديدة ليصبح الإجمالي 463 حالة.

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