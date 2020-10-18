محمد الطّاهر يفنّد “أرض الجهاد” بفنية أدبية وتقنية سينمائية

نجوى صليبه

في كلّ محطة؛ كان يحشر (جمال) جسده الصّغير تحت مقاعد القطار لكيلا يراه قاطع التّذاكر، إلى أن وصل إلى محطة القدم الأخيرة في دمشق.. بهرته المدينة وجذبه مرور الأطفال بقمصانهم البيضاء وسراويلهم الزرقاء وهم بطريقهم إلى مدارسهم، لكنه لم يقف هنا كثيراً، فالشّعور بالجوع قاده سريعاً إلى مطعم الحاج محمود الذي كان لطيفاً معه.. فمن اللحظة الأولى قدّم له الطعام، ومن ثمّ طلب منه العمل معه كما سمح له بأن ينام في المحل، وبقي الولد المطيع النشيط الأمين عاماً كاملاً في هذا المحل، فاشتدّ عوده وقويت شخصيته، فيقرر السفر إلى بيروت، وفي طريقه إليها كانت تعصف برأسه ذكريات كثيرة منها خلافه مع والده بسبب أخيه هلال الذي عاد من السّعودية ومعه أموال طائلة..

يصل جلال إلى الجنوب ويعمل بالزراعة ويدخل القلوب بسرعة، لكن سرعان ما شدته مشاهد سيارات مزودة برشاشات يقودها رجال يرتدون لباساً موحداً، وكم تمنى أن يصبح مثلهم رجلاً من رجال المقاومة الفلسطينية الذين نذروا حياتهم لقتال العدو الصهيوني، وبتزكية أحد الأشخاص كان له ذلك، فما هي إلّا شهور قليلة حتى صار واحداً منهم بل أصغر القادة الذين التقوا قادة كباراً في المقاومة، لكن ما ميّزه بين الجميع أنّه لم يذكر اسم امرأة ولو مرة واحدة لذلك لقّبوه بـ”عدو المرأة”، لكنه كان بطلاً في نظرهم وفي نظر الأطباء الذين تلقفوه بين الحياة والموت في مشفى حكومي بمدينة برلين، ولاسيّما رئيسة قسم الممرضات تاروشينا التي تساعده بالخروج من المشفى فور تماثله للشّفاء وتستضيفه بمنزلها الذي شهد أجمل لحظات الدّهشة من رؤيته للمرة الأولى جسد امرأة والشّغف بحبّها، وفي الوقت ذاته بداية تحوّل جمال إلى “جول” الألماني اليهودي الذي تحرّكه زوجته اليهودية بما يخدم كيان الاحتلال الصهيوني الذي حاربه في زمن مضى والآن هاهو يتحوّل إلى أداة لخدمته، يحضر محفلهم الماسوني ويقسم بألّا يخون العهد التّوراتي، ويحضر مؤتمراتهم الدّولية التي تشوّه الحقائق حول فلسطين وحق الفلسطينيين بأرضهم، وهاقد أصبح جاهزاً للذّهاب إلى الرّقة مسقط رأسه و”أرض الجهاد” كما أسموها لينفذ مشاريعهم وجرائمهم بحقّ أبناء قريته وأهله من قتل وتشريد وذبح واغتصاب.

يعود “جول” إلى داره بسياراتهم وبأسلحتهم ويطلب من والده الحاج الكهل ووالدته المريضة الرّحيل، حينها يدرك الأب أنّ ابنه العائد بعد غربة سنوات طويلة ليس إلا واحداً من الطّامعين الخونة والقتلى والمتآمرين، يدخل إلى غرفته ويخرج بندقيته القديمة وينهي حياة ابنه، أمّا هو فكانت نهاية بطولته وصموده على يد إرهابيين رافقوا ابنه في طريقه إليهم.

“أرض الجهاد” للرّوائي محمد أحمد الطّاهر، رواية مكتوبة بفنية أدبية وبتقنية سينمائية من حيث الفكرة والمشهدية ومن حيث الشّخصيات التي اشتغل على حالاتها الجسدية والنّفسية والفكرية ولاسيّما بطلها “جمال” الذي صار يوصف بالـ”حصان الجامح” أو “الحصان الأسود”، ونراه يعتمد على شخصيات واضحة الملامح والأهداف نوعاً ما باستثناء الفتاة الفلسطينية “جهاد” التي يقابلها “جول” في حديقة قلعة الملوك، وكذلك فعل بالنّسبة للمكان فنراه يتنقل من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى كأنه أحد زوّارها الدّائمين، يقول في وصف جزء من المعهد الألماني الذي درس فيه “جول” وزاره أوّل مرّة برفقة سيليسيا الخادمة التي يقع بحبّها في فترة انتظاره وزوجته طفلهما الأوّل ميشيل، يقول الكاتب والرّاوي: وبعد لحظات وقف الاثنان أمام أضرحة زيّنت بأجمل أنواع الحجارة، إلى وصفه المكتبة وأقسامها ورفوفها التي تحوي كتب الأديان والتّاريخ اليهودي والأساطير والتّناقضات التي رافقت الفكر اليهودي، ثمّ وصف حديقة قلعة الملوك ومن ثمّ شتاء لندن، كذلك وصفه الأراضي المحتلة التي زارها “جول” وزوجته بمهمة كلّفا بها وتعرفّه على أحد العراقيين الذين سُحبت هوياتهم ومُنحوا جنسيةً يهوديةً ومن ثمّ تمّ تشغيلهم ببيوت اليهود.

يهمل الطّاهر في البداية مسألة الزّمن ويركّز على المكان وحركة بطل الرّواية وصفاته وسفره، فلا نعلم في أي عام بدأت أحداثها إلّا لاحقاً، إذ نقرأ بعض الأعوام كعام انعقاد مؤتمر بازل في سويسرا عام 1985 ومن ثمّ عام 1996 وهو العام الذي سافر فيه “جول” مع زوجته إلى تونس بمهمة من المنظمة اليهودية أيضاً، ويستمر بعدها بالتّنقّل حتى يصل إلى الرّقة التي يسيطر عليها الإرهابيون أي بعد عام 2011 بداية الحرب على سورية، وهذا ما يقلل من مصداقية التّوثيق عند القارئ المستقبلي الذي لم يعش هذه المرحلة من تاريخ سورية، طبعاً هذا لا ينفي صفة رواية الحرب عنها ولا رواية التّوثيق لبعض الأحداث.

يسرد الطّاهر الأحداث بسلاسة تحول دون الملل أو الضّياع على الرّغم من كثرتها وتشابكها وترابطها وأحياناً وجعها الذي عشناه حقيقة ومع ذلك لم يصوّر هذا الوجع بطريقة منفّرة كما حصل ببعض الرّوايات التي تتحدث عن الحرب، ويطعّم الطّاهر هذه الأحداث بمفاجآت، كمعرفة زوجة “جول” بخيانته لها لكنها تتعامل معه وكأنّ شيئاً لم يكن مع العلم أنّها تحبّه كثيراً وأصبح مع ولدهما ميشيل تقريباً كل حياتها الاجتماعية، وفي هذا ما يشير إلى أنّ الإباحية مطلوبة في المنظمة اليهودية، كالنّهاية المؤكدة لـ”جول” على يد والده وكأنا به يقول؛ مرجوعنا جميعاً إلى تراب هذه الأرض الطّيبة التي أهداها الكاتب كلماته الأولى، يقول: “إلى الأرض التي ارتوت من دماء الفقراء يزنّرها الفرات من أعاليها إلى آخرها.. يطهّرها ويزرع فيها الأمل”.

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