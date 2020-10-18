مياه دير الزور تشكو نقص السيولة وآليات العمل والفنيين

غسان إدواره

أكد مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بديرالزور المهندس ربيع العلي (لتشرين) أن المؤسسه تعاني العديد من الصعوبات التي تعوق سير العمل لاستكمال مشروعاتها , منها عدم توفر السيولة الماليه اللازمة لمعالجة وإصلاح الأعطال الطارئة في الخطوط الرئيسية وشبكات المياه والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمحطات ، مبيناً أن ذلك يعود للعجز المالي في الموازنة الجارية وارتفاع تكاليف الإنتاج .

وأضاف : كما تعاني المؤسسة من نقص كبير في الآليات الثقيلة والخفيفة لمتابعة الأعمال وإنجازها وفق المطلوب ، ناهيك عن عدم رصد الإعتمادات اللازمة في الخطط الاستثمارية وخاصة في ضوء ارتفاع التكاليف لتنفيذ المشاريع المطلوبة .

وأشار “العلي ” إلى وجود نقص كبير في عدد العاملين بالمؤسسة وخاصة الكادر الهندسي والفني وعدم توفر المكان الملائم للعاملين بعد تعرض المقر السابق للتدمير فترة سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.

هذا وتعاني المؤسسة من عدم استقرار التيار الكهربائي الذي يغيب عن معظم محطات المياه في الريف, ما يؤدي إلى عدم إمكانية تحقيق طاقة إنتاجية من مياه الشرب كافية لتأمين احتياجات السكان وبالتالي يضطر المؤسسة لتأمين مادة المازوت لتشغيل مجموعات التوليد الكهربائية ، ما يزيد من الأعباء المالية.

من جهة أخرى قال “العلي” إن المؤسسة تواصل أعمالها ضمن الإمكانات المتاحة لإيصال مياه الشرب إلى قرى البوكمال والميادين ، مشيرا إلى وجود نقص في تأمين مياه الشرب كنتيجة لعدم وصول التيار الكهربائي لمعظم قرى البوكمال وعدم استقراره في ريف الميادين ,ما يؤثر على تأمين الكميات المطلوبة من مياه الشرب لتلك القرى ، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشاريع إصلاح في مدينتي الميادين و صبيخان من أجل صيانة الشبكات وتأمين المياه اللازمة لتلك المناطق والتقليل من نسبة هدر المياه بالشبكات .

وتقوم مؤسسة المياه حالياً بتنفيذ أعمال مشروع إنشاء صالة الضخ الخامية الجديدة لمحطة الشهيد الباسل بديرالزور بالإضافة لاستكمال تأهيل إكساء مبنى الجباية في المحطة المذكورة ، وكذلك استكمال إعادة تأهيل وصيانة المستودعات الرئيسية في قرية البغيلية بتمويل من وزارة النفط (صندوق تنمية ديرالزور ) وتقوم بتنفيذ المشروع مؤسسة الإسكان العسكرية بديرالزور بقيمة تصل نحو (221)مليون ليرة سورية حيث بلغت نسبة الإنجاز لتاريخه بحدود 40% .

يشار إلى أن مؤسسة مياه دير الزور أهلت 61 محطة نموذجية لمياه الشرب على مستوى المحافظة.

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