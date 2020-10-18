روبين عيسى تنضم إلى «البرزخ»

ميسون شباني

مشاركات متعددة تخوضها الفنانة روبين عيسى للموسم الدرامي عام 2021, حيث بدأت منذ أيام بتصوير دورها في سباعية «البرزخ» تأليف بلال شحادات وإخراج سيف الدين سبيعي، وإنتاج «غولدن لاين» للإنتاج والتوزيع الفني.

وأكدت روبين في تصريح خاص لـ«تشرين» أن طبيعة النص والفكرة الجديدة التي يحملها هي ما جذبها, فالسباعية مزيج من الخيال والحقيقة وتحاكي الحد الفاصل بين عالمين أو مكانين مختلفين ، من خلال طبيب يتعرض لحادث سير، يفقد على إثره الذاكرة، ليعيش بعدها في عالمه الخاص، وتبدأ رحلته في استعادة الذاكرة وتتطور الأحداث إلى أن يستعيد نفسه ويقبل بواقعه رغم ما يحمله من آلام .

وكانت روبين قد انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل «بعد عدة سنوات », تأليف بسام جنيد وإخراج عبد الغني بلاط وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وتلعب روبين دور«أميرة» المتبنية لقضايا المرأة والتي تضحي بالكثير من أجل عائلتها، وتحاول جاهدة تكوين أسرة خاصة بها إلا أن الظروف تعاندها ويمنعها القدر من تحقيق حلمها .

ويضم العمل على قائمة أبطاله كلاً من: ديمة قندلفت، عبد المنعم عمايري، ميلاد يوسف، سعد مينة، ندين تحسين بك، ريم زينو ، علي كريم ، كرم الشعراني، هبة زهرة، رنا العضم، ريم عبد العزيز، وسيم الرحبي، وسوار الحسن.

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