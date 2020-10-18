توزيع الخبز في جرمانا …!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 1 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 18 تشرين الأول 2020
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الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الأخرس
المرابطون: على أوروبا وقف دعم الإرهابيين في سورية
ميليشيا "قسد" تختطف المزيد من المدنيين في منطقة الجزيرة
الصناعة» تطالب «السكر» بأنشطة جديدة لاستمرار الإنتاج»
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مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
عودة منشآت الدواجن المتوقفة ودعم المربين بعد تدني الإنتاج والاستهلاك
العراق.. القبض على ثمانية إرهابيين من "داعش"
أنطونوف: روسيا سترد في حال نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ