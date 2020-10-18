الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الأخرس
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي وعن جميع الأسرى في معتقلاتها.
ونقلت وكالة “وفا” عن الخارجية تأكيدها في بيان اليوم أن انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في تصاعد مستمر وتجاهلها لمطالب الإفراج عنهم وعن الأسير الأخرس ازدراء لحقهم بالحياة وعلى منظمة الأمم المتحدة فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأسراه ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته وسط ظروف صحية خطيرة للغاية تهدد حياته.
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