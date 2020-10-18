سدود درعا تستعد لحصاد موسم الأمطار

درعا - وليد الزعبي

توجد في محافظة درعا مجموعة من السدود تصل طاقتها التخزينية العظمى إلى حوالي 92 مليون م3 وتتفرع منها شبكات تروي آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية المتنوعة وعلى رأسها محصول القمح الاستراتيجي، ونظراً لقرب موسم الأمطار وبدء التخزين ينبغي أن تكون تلك السدود بالجاهزية التامة لحصاد أكبر كمية متاحة من المياه واستثمارها في الري التكميلي والصيفي بما يسهم في تطبيق كامل الخطة الإنتاجية الزراعية المقررة من وزارة الزراعة.

وبهذا الإطار أوضح المهندس محمد منير العودة- مدير الموارد المائية أنه مع دخول فصل الخريف تم استنفار كل الكوادر الفنية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال موسم الأمطار القادم, وذلك بتقييم الأوضاع الفنية للسدود وشبكات الري ومحطات الضخ العاملة في المحافظة وتلافي أي مشكلات أو معوقات بهدف الاستفادة القصوى من كل قطرة ماء يمكن تخزينها وتوظيفها في عمليات ري المحاصيل خلال العام القادم، كما قامت فرقة الطبوغرافيا في المديرية بإجراء عملية رفع طبوغرافي لأجسام معظم السدود في المحافظة لدراسة تأثير استثمارها خلال العام الماضي والتأكد من جاهزيتها العالية، فيما تم الانتهاء من إعادة تأهيل المفرغ السفلي لسد الشهيد باسل الأسد في سحم الجولان وإيقاف التسرب فيه بشكلٍ كامل، وتأكد بالنتيجة جاهزية هذه السدود لاستقبال الموسم المطري القادم على الرغم من محدودية الإمكانات المادية والفنية المتاحة لدى المديرية عموماً، لافتاً إلى أن حجم التخزين في معظم سدود المحافظة وصل في الموسم الماضي إلى الحدود العظمى أو قريباً منها.

وأشار العودة إلى أنه يجري العمل حالياً على تقييم الوضع الفني لسدي الشيخ مسكين والعلان من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية- فرع الدراسات المائية واقتراح الحلول اللازمة لإعادة تأهيل السدين ومعالجة الهبوطات الحاصلة فيهما.

ولجهة الينابيع وخصوصاً ينابيع بحيرة المزيريب وزيزون اللتي تحولت إلى ينابيع موسمية تجف صيفاً، لفت مدير الموارد إلى القيام بإجراء القياسات الجوفية للآبار المحيطة بهما ويتوقع أن تعاود هذه الينابيع نشاطها خلال الفترة القريبة القادمة مع بداية الهطولات المطرية وانتهاء الموسم الزراعي في المنطقة وانخفاض كميات الضخ من الآبار في هذه المناطق.

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