روسيا: 15099 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن تسجيل 185 وفاة جديدة، و15099 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24187، والإصابات إلى مليون 399344.

وبحسب رويترز سجل عدد الوفيات تراجعاً مقارنة بالحصيلة السابقة حيث أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أمس السبت، عن تسجيل 279 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، أن 5377 مصاباً تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و70576 شخصاً منذ بدء تفشي الوباء.

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