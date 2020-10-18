سرقة «كبل» شبكة «العقاري» في دير الزور توقف معاملاته!

عثمان الخلف

أقدم مجهولون على سرقة «كبل» شبكة الإنترنت للمصرف العقاري في دير الزور صباح اليوم, ما أدى إلى توقف الخدمات المصرفية التي يقدمها.

وأوضح مدير المصرف العقاري في دير الزور- خالد عبد السلام لـ«تشرين» أن السرقة تمت أيام العطلة الأسبوعية وطال «كبل» شبكة الإنترنت الواصل مابين العلبة الرئيسة ومقر المصرف, ما أدى إلى توقف كامل لعمل المصرف.

ولفت عبد السلام إلى أن السرقة لم تكن الأولى بل سبقتها سرقات سابقة ويهدف فاعلوها لاستخراج مادة النحاس للمتاجرة به .

هذا ويتجمع العديد من المواطنين أمام المصرف لمتابعة معاملاتهم المصرفية سواء لقبض رواتبهم أو للسحب والإيداع وغيرها من معاملات.

وأكد « عبد السلام » أنه جرى التواصل مع مديرية اتصالات دير الزور لتأمين «كبل» وحل المشكلة, حيث يجري تنظيم ضبط بعملية السرقة من قبل الاتصالات.

وأثناء وجودنا في المصرف تم تأمين «كبل» من المصرف ويحاول العاملون تركيبه لحل مشكلة التوقف, علماً أنه إذا لم تنجح المحاولة سيؤدي ذلك لتوقف عمل المصرف لعدة أيام ريثما يتم تأمين «الكبل» البديل .

طباعة