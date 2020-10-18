مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل برباعية

فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من هاري ماجواير وبرونو فرنانديز وأرون وان بيساكا وماركوس راشفورد في الدقائق 23 و86 و90 و96 فيما سجل لنيوكاسل لاعب مانشستر يونايتد لوك شاو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط فقط علماً بأن له مباراة مؤجلة ويحتل حالياً المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد نيوكاسل صاحب المركز الحادي عشر عند النقطة السابعة.

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