الأجواء خريفية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا .

ويتوقع اليوم أن يكون الجو خريفياً حاراً نسبياً نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاحد الاثنين الثلاثاء دمشق 31/13 31/14 30/14 القنيطرة 30/12 30/12 29/10 درعا 30/14 30/14 29/13 السويداء 28/13 28/12 27/12 حمص 30/14 31/15 30/14 حماة 32/15 32/15 31/14 الحسكة 35/13 35/13 34/14 اللاذقية 29/20 29/20 28/19 طرطوس 29/18 29/18 28/17 حلب 31/17 32/18 30/17 إدلب 29/15 30/15 29/15 دير الزور 35/16 35/17 34/16 الرقة 34/15 34/15 33/14

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