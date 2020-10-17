3763 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و739 بالكويت
سجل المغرب 3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس لديه إلى 170911 إصابة.
ورصدت وزارة الصحة المغربية 60 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 2878 حالة.
وفي الكويت سجلت وزارة الصحة اليوم 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 115483 مشيرة إلى تسجيل أيضا 4 حالات وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 694 حالة.
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