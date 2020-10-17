مظاهرات حاشدة في أمريكا تطالب بخروج ترامب من الحكم

شهدت واشنطن ومعظم الولايات الأمريكية تقريباً اليوم مظاهرات احتجاجية نسائية ضد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

كما طالبت المتظاهرات برفض تعيين مرشحة ترامب القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

واستلهمت المتظاهرات في احتجاجاتهن الجديدة من تظاهرات النساء ضد ترامب في واشنطن عام 2017 بعد يوم واحد على توليه منصبه.

وشددت اللافتات والشعارات التي رفعتها المتظاهرات على رسالة واحدة تطالب بخروج ترامب من الحكم ومنها “ترامب بنس.. أخرجا حالا” و”ترامب غبي”.

وأعربت المتظاهرات عن احتجاجهن على اختيار ترامب للقاضية باريت لتحل مكان القاضية الراحلة روث بادر غينسبرغ في المحكمة العليا نظرا لأن العديد من الأمريكيات يعتبرن الأخيرة قدوة لهن .

وفي مدينة نيويورك تجمعت نحو 300 امرأة في ساحة واشنطن بمانهاتن يحملن لافتات تدعم الديموقاطيين ومرشحهم للرئاسة جو بايدن .

ويواجه الرئيس الأمريكى سيلاً من الانتقادات لسياساته المتهورة على مختلف الصعد وخصوصا تصريحاته المتناقضة وفضائحه المتلاحقة وأساليب مواجهته الأزمات التي تتعرض لها الولايات المتحدة.

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