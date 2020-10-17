بدء اختبارات اللقاح الروسي ضد “كورونا” في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بدء اختبارات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك في” في فنزويلا.

وأوضح مادورو كما نقل موقع روسيا اليوم أنه تم اختيار 2000 متطوع للتجارب السريرية بما في ذلك ابنه وشقيقته، معرباً عن أمله بأن تبدأ البلاد بحلول شهر نيسان المقبل في تلقيح جماعي للسكان بالعقار الروسي، مؤكداً أن أول من سيتلقى اللقاح سيكون الأطباء والعاملون في مجال التعليم وكبار السن وغيرهم من الفنزويليين المعرضين للخطر.

وكان صندوق الاستثمارات المباشر الروسي أعلن مؤخراً أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها وفي أميركا اللاتينية ومن المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.

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