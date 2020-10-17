أرمينيا وأذربيجان تعلنان التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية

أعلنت أرمينيا وأذربيجان اليوم توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في إقليم ناغورنى قره باغ اعتباراً من منتصف الليلة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الأرمينية قولها في بيان اليوم إنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقاً للبيان المشترك الصادر في الأول من الشهر الجاري عن رؤساء روسيا فلاديمير بوتين والولايات المتحدة دونالد ترامب وفرنسا إيمانويل ماكرون وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبيان موسكو.

وفي بيان مماثل أكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف جدد في وقت سابق اليوم خلال مباحثات هاتفية أجراها مع نظيريه الأذربيجاني جيحون بيراموف والأرميني زوغراب مناتساكانيان موقف بلاده الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

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