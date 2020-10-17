عمل جراحي نوعي في مشفى طرطوس

طرطوس- ثناء عليان

أجرت الكوادر الطبية في مشفى الباسل في طرطوس عملية جراحية نوعية للمريضة /ح .م/ التي تبلغ من العمر ٦٠ سنة .

وقال مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس – الدكتور اسكندر عمار : راجعت المريضة المشفى بشكوى كتلة متقرحة على الشفة السفلية ظهرت منذ عدة سنوات وعولجت على أساس لايشمانيا من دون فائدة على العلاج، ومؤخراً بدأ يزداد حجمها تدريجياً، حيث تم أخذ خزعة وإرسالها إلى التشريح المرضي وكانت النتيجة scc Squamous Cell Carcinoma، كما تم إجراء طبقي محوري للعنق والصدر والبطن وأظهرت النتيجة عدم وجود أي نقائل، وتقرر إجراء العمل الجراحي تحت التخدير الموضعي واستئصال الشفة السفلية كاملة مع هامش أمان ١ سم، مع إجراء تعويض الاستئصال بشريحة Karapandzic، وبعد الاستئصال تم إرسال الكتلة للتشريح المرضي وكانت النتيجة استئصال تام الحواف، وبعد ٣ أشهر من الجراحة المريضة تعيش حياة طبيعية وخاصة من حيث تناول الطعام والشراب من دون وجود مفرزات لعابية أو أي أعراض مرافقة مع عدم جس أي عقد في ناحية العنق، مؤكداً على أن التواصل مع المريضة مستمر في حال الحاجة للقيام بأي إجراءات شعاعية أو علاجية أخرى، لافتاً إلى أن فريق العمل الجراحي هم :الدكتور باسم يوسف / رئيس الشعبة الأذنية، د.عبداللطيف عبدالكريم/ مقيم لاختصاص أذنية .

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