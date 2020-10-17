اعتصامات واحتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية في لبنان

شهد عدد من المناطق اللبنانية اليوم اعتصامات واحتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المظاهرات التي ضمت مئات المحتجين في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحراك انطلقت من جسر الرينغ باتجاه شارع الحمرا ومصرف لبنان المركزي في بيروت ورفعوا لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.

وعمدت عناصر الجيش اللبناني التي رافقت المظاهرات إلى قطع طريق الرينغ باتجاه برج المر وشارع الحمرا بينما اتجه المتظاهرون إلى ساحة الشهداء وسط بيروت وإلى مرفأ بيروت حيث تجمع حشد كبير هناك ورددوا هتافات تطالب بالإسراع في كشف حقيقة انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما نفذ محتجون في طرابلس جدارية بشرية على شكل العلم اللبناني وسط هتافات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاكمة الفاسدين.

ونفذت مجموعة في بعلبك البقاعية وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران قبل الانطلاق إلى ساحة الشهداء في بيروت للمشاركة في الحراك المركزي لكل الساحات، مطالبين بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وفي صيدا نفذت مجموعات من المحتجين سلسلة تحركات من أمام الملعب البلدي عند مدخل المدينة الشمالي بمسيرات للسيارات جابت الشوارع والأحياء وصولاً إلى ساحة تقاطع إيليا ومسيرات راجلة من نقاط تجمع أخرى وصولاً إلى التقاطع.

كما نفذ المشاركون وقفات احتجاجية أمام فروع مصرف لبنان وعدد من المصارف في مدينة صيدا ورددوا شعارات منددة بالسياسات الاقتصادية والمالية وضد سياسة المصرف المركزي التي أوصلت البلد إلى الانهيار وأفقرت المواطنين.

وفي عكار نظم محتجون لقاء جامعاً عند مفترق مطار القليعات في سهل عكار مؤكدين استمرار الحراك حتى تحقيق كل الأهداف المعلنة.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

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