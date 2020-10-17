أبو سعدى: 840 مليون ليرة لمشاريع تنموية في القرى المحروقة

طرطوس - سلمان عيسى

أكد صفوان أبو سعدى – محافظ طرطوس أن عدد القرى والبلدات التي تضررت من الحرائق أيام 9 و 10 و 11 هذا الشهر بلغت 84 قرية وهي التي ستشملها ال 840 مليون ليرة لإقامة مشاريع تنموية بقيمة 10 ملايين في كل قرية .

جاء ذلك أثناء اجتماع ضم رؤساء الوحدات الإدارية والشرطية والمخاتير في القرى التى تضررت، وأكد على ضرورة الإسراع في اختيار المشاريع بالاتفاق مع المجتمع المحلي وأن مديرية الخدمات الفنية والدوائر الأخرى ستقوم منذ صباح الغد بإرسال المهندسين إلى هذه القرى للمساعدة والدراسة في تكلفة المشاريع منوهاً أنه أثناء تحديد السعر لا يجوز إضافة أي مبالغ عليها كأجور النقل مثلاً وأكد أن مبلغ ال10 ملايين لا علاقة له بتقييمات الأضرار الأخرى التي ستعوضها الحكومة.

وكانت محافظة طرطوس قد أنهت اليوم حصر أضرار حرائق الثلاثة أيام وقد قدم المحافظ أبو سعدى عرضاً عنها في ذات الاجتماع ، حيث أتت النار على ١٢٢٤٨ دونماً وعدد الأشجار الكلية المحروقة /٢٥٦٦٥٦/ شجرة من مختلف الأنواع وعدد أشجار الزيتون المتضررة /٢٣١٨٠٥/شجرات على مساحة عشرة آلاف دونم، وعدد الأشجار الأخرى المتضررة بلغ ٢٤٨٥ شجرة، أما عدد الأسر المتضررة بشكل مباشر فبلغ 3972 أسرة.

وقد توزعت هذه الاضرار على :

منطقة طرطوس 50 دونماً ،و صافيتا 7325 دونماً ، والشيخ بدر 33 دونماً ، والدريكيش 352 دونماً ، والقدموس 446 دونماً ، وبانياس 2570 دونماً.

وكان أبو سعدى قد أشار في الاجتماع إلى أن عدد الحرائق التي شهدتها المحافظة أيام ٩و١٠و١١و١٢ تشرين أول الحالي بلغ ٨٤ حريقاً، منها٢٤ حريقاً في منطقة طرطوس، و٢٠ حريقاً في صافيتا ، و١٩ في الشيخ بدر، و١١ في الدريكيش، و٦ في القدموس، و٤ في بانياس، و أن الأضرار شملت أيضاً /٧/ مداجن و٦٩ بيتاً بلاستيكياً و/٦٨/ خلية نحل و١٦ ألف شجرة تفاح على مساحة ٣٢٠ دونماً وتعود لـ/٧٧٩/ أسرة و ١٤٢٠ شجرة رمان على مساحة أربعة دونمات وتعود لـ /٧/ أسر كلها في صافيتا، كما تضررت ٣٤١ شجرة كرمة على مساحة٢٢ دونماً تعود لـ١٢٣ أسرة في القدموس .

وبلغت خسائر شركة الكهرباء 266 مليون ليرة ما بين أبراج وأعمدة وأمراس وتعطيل 1770 خط هاتفي بقي 290 خطاً فقط من دون إصلاح ، وأن هناك حوالي 250 آلية ساهمت في إطفاء الحرائق تعود لجهات القطاع العام والمجتمع المحلي وآليات من محافظات حلب ودمشق وريف دمشق والقنيطرة والسويداء .

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