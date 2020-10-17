بريطانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً حاداً في الإصابات اليومية بكورونا

سجلت بريطانيا اليوم 16171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يمثل ارتفاعاً حاداً بمعدل الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لبيانات حكومية أوردتها رويترز فإن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية 16171 إصابة ليصل إلى مستوى 705428 حالة بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 43579 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة بينها العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر.

طباعة