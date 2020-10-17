الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان جنوب الخليل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المشاركين في الفعالية التي تأتي رفضاً للاستيطان ومخطط الاحتلال بالاستيلاء على 3600 دونم من أراضي خربتي “الثعلة” و”أم زيتونة” في مسافر يطا بهدف إقامة مستوطنات جديدة عليها.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.

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