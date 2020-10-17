آخر تحديث: 2020-10-17 18:46:15
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مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً في مدينة الرقة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

في إطار الهجمات التي تستهدف ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً قتل أحد مسلحيها برصاص مجهولين في مدينة الرقة.
وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن “مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل برصاص مجهولين في محيط حي الدرعية عند الأطراف الغربية لمدينة الرقة”.
وتتواصل الهجمات التي ينفذها مجهولون ضد ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمشروع الأمريكي العدواني في المنطقة حيث قتل الأربعاء الفائت 3 مسلحين من ميليشيا “قسد” بانفجارين استهدفا محاور تحرك عناصرها في محيط بلدة تل تمر شمال الحسكة ومحيط حقل العمر النفطي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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