إصابة شابتين بانفجار جسم غريب في قرية (الشير) باللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

أصيبت شابتان صباح اليوم السبت بشظايا ناجمة عن انفجار جسم غريب كان مدفوناً داخل التراب، وذلك أثناء قيامهما مع عائلتهما بقطاف محصول الزيتون في قرية الشير بريف اللاذقية.

وقال الدكتور لؤي نداف_ مدير مشفى تشرين الجامعي ل(تشرين): وصلت الشابتان (راما.س)و (تمارة.س) إلى المشفى صباح السبت بحالة إسعافية، حيث كانت راما مصابة بشظية توضعت في رقبتها بالإضافة إلى شظية أخرى في إحدى الفقرات(بالرقبة) مع وجود جرح في القدم، فيما تعرضت شقيقتها تمارة لشظية بالقدم اليسرى.

وأكد نداف أنه تم قبول الشابتين بالمشفى وإجراء جميع الصور والتحاليل اللازمة لهما، وهما تخضعان حالياً للمراقبة ولا خطورة على حياتهما.

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