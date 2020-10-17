الحرفيّون يطالبون بإعفائهم من الترخيص وبعدالة ضريبية

اللاذقية-رشا عيسى

تتواصل مطالب الحرفيين في اللاذقية لتحقيق العدالة في ضريبة الدخل التي تعد مجحفة بحقهم وسط مطالب أخرى بإعفائهم من الترخيص الإداري عند انتقالهم من المدينة إلى المنطقة الصناعية.

وقال جهاد برو_ رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية ل ( تشرين): طالبنا مديرية مالية اللاذقية أن تكون ضريبة الدخل عادلة وحسب فعالية كل حرفي، مضيفاً: طالبنا تعديل القانون رقم ٥١ لعام ٢٠٠٦بالمرسوم رقم ١٠ لعام ٢٠١٥ والعودة بالعمل إلى القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣، والذي يحقق العدالة الضريبية الكلية وبشكل أفضل مما هو عليه حالياً بالنسبة للحرفي، وأن تكون الدورة المالية لمدة ٥ سنوات بدلاً من ٣ سنوات.

وحول الإعفاء من الترخيص الإداري في المنطقة الصناعية، قال برو: طالبنا بإعفائنا من هذا الترخيص كون المنطقة الصناعية مدروسة ومصممة لممارسة هذه الحرف، ولم يتم تحقيق ذلك حتى تاريخه، كما طالبنا وزير الادارة المحلية والبيئة في كتابنا رقم ١٦٨ بتاريخ ١/ ٣ / ٢٠٢٠ بالإيعاز إلى مجلس مدينة اللاذقية بتعديل ضابطة البناء في المنطقة الصناعية.

وأشار برو إلى أنه طلب تم الطلب من محافظ اللاذقية بالكتاب رقم ٥٥٦ بإمكانية الإيعاز لمجلس المدينة لتعديل نظام ضابطة البناء.

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