روسيا: 279 وفاة و14922 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا تسجيل 14922 إصابة و279 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و384235 مصابا بينما بلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن فيما تماثل للشفاء مليون و 65199 منذ بدء تفشي الوباء.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2673 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 354338 بينما تم تسجيل 73 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 6603 حالات.

وفي النمسا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2317 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يمثل معدلا قياسيا في عدد الإصابات اليومية.

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