المجد يلتقي المحافظة…والاتحاد يستقبل الوحدة في دوري كرة قدم الشباب

ابراهيم النمر

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري كرة قدم الشباب (الدوري الممتاز ) وتجري سبع مباريات في التوقيت نفسه في الواحدة ظهراً ، إذ يلتقي الجاران المجد والمحافظة في ملعب المجد وكذلك يلتقي الجاران تشرين وجبلة في ملعب المدينة الرياضية الصناعي في اللاذقية والوحدة يحل ضيفاً على الاتحاد في ملعب السابع من نيسان في حلب والوثبة يستقبل الطليعة في ملعب حمص الصناعي والجيش في الجلاء يستضيف حطين والشرطة في الفيحاء الصناعي يقابل الحرية والنواعير في ملعب حماة الصناعي يلاقي الكرامة.

وكانت منافسات الجولة الأولى التي جرت يوم السبت الفائت قد أسفرت عن فوز الطليعة على المجد بثلاثية بيضاء وهي نتيجة مباراة الكرامة والشرطة لمصلحة الكرامة والاتحاد فاز على جبلة بهدفين من دون مقابل وتشرين أنهى ديربي اللاذقية مع جاره حطين لمصلحته بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والمحافظة تفوق على النواعير بهدفين لهدف وانتهى لقاءا الوحدة مع الوثبة والحرية مع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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