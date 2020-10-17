منتخبنا الوطني لسلة الرجال يستعد للتصفيات الآسيوية

تنتظر اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أمور كرة السلة مهام صعبة, ومن أهم تلك المهام منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال الذي يعتبر الواجهة الرئيسة لسلتنا خارجياً, حيث يتعلق تحسن ترتيب سلتنا في التصنيف الدولي بمدى تطوره و تحقيق نتائج جيدة.

فالمنتخب بحاجة لوقفة سريعة واستنهاض الهمم من القائمين على اللعبة ولاسيما أن المنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية يومي ٢٣ و٢٧ من الشهر القادم أمام منتخبي قطر وإيران على التوالي

وسيقود منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال المدرب الأجنبي الأمريكي “جوزيف ساليرنو ” وعمره ٤٠ عاماً وسبق له أن درب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة في كندا منذ تأسيس هذا الدوري، صحيح أن المدرب لا يملك تنوعا كبيراً في مسيرته التدريبية وليس لديه اسم تدريبي في المنطقة أو في أوروبا مقارنة بالأسماء التي استقدمت لمنتخبات الجوار إلا أنه يملك سجلاً جيداً من الانتصارات المحلية.

الجميع يتذكر كم كان مسروراً اتحاد اللعبة السابق مع قيادة الصربي “فيسلين ماتيتش ” الذي درب منتخبنا الوطني قبل تصفيات كأس العالم عام ٢٠١٩ ولكن النتائج كانت مخيبة جداً.

و في المقابل مازلنا نطمح ونؤكد على ضرورة استقدام كفاءات كبيرة وخبيرة في البناء وأعتقد أن المطالبة بمدرب بتلك السوية مع القواعد وبناء منتخب شاب رديف من الصفر والتركيز في هذه المرحلة يجب أن يكون على هذا الموضوع.

رحلة الاستعداد

يبدأ منتخبنا الوطني رحلة استعداده لخوض منافسات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية, حيث دعت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة لاعبي المنتخب الوطني للالتحاق بالمعسكر التدريبي المقرر في حلب اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.

وعن معسكر المنتخب الوطني و المدرب الأجنبي واللاعب المجنس تحدث رئيس لجنة المنتخبات أنور عبد الحي قائلاً: إن عملية انتقاء لاعبي المنتخب الوطني مرت بعدة مراحل حيث قدم مجلس إدارة الاتحاد المؤقت للجنة المنتخبات قائمة مكونة من ٣١ لاعباً, كما قدمها للجنة المدربين وتم الوصول لقائمة الـ ٢٠ لاعباً بعد التقاطعات بالأسماء المختارة من خلال عملية التصويت ما بين اللجنتين إضافة لصوتي القوطرش والسباعي.

وأشار عبد الحي سيلتحق جميع اللاعبين يوم الأحد بالمعسكر التدريبي المقرر في حلب ومن ثم سيغادر يوم ٢٥ الشهر الجاري الى مدينة لوزان الروسية لإقامة معسكر خارجي يستمر حوالي ثلاثة أسابيع ومن ثم يتوجه إلى الإمارات يوم ١٧ من الشهر القادم لإقامة معسكر ثانٍ وإجراء مباراتين وديتين قبيل السفر إلى قطر يوم ٢١ الشهر القادم للقاء منتخبها يوم ٢٣ من الشهر ذاته ضمن النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية.

وعن المدرب الأجنبي الذي سيقود منتخبنا الوطني قال: إن اللجنة المؤقتة لتسيير أمور كرة السلة في طريقها خلال الساعات القادمة لتوقيع العقد مع المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو الذي سبق له أن درب أندية كندية كما أنه رشح لاعباً مجنساً ذا مستوى عالٍ ويلعب بمركز جيد, طوله ١٩٨ سم ومعدل تسجيله في المباراة الواحدة أكثر من ٣٠ نقطة لذلك سيعول عليه كثيراً وسيحمل أعباء المنتخب على أكتافه بمساعدة لاعبينا.

ولفت عبد الحي إلى أنه سيرافق المنتخب إلى معسكر روسيا إضافة لزميليه طريف قوطرش ومحمد أبو سعدى من أجل تقييم عمل مدرب منتخبنا الأجنبي.

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