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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 29 صفر 1442 الموافق لـ 17 تشرين الأول 2020
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إصابة وزير الخارجية النمساوي بكورونا
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل
استشهاد طفلين يمنيين وإصابة 4 آخرين بنيران العدوان السعودي
الصين: محاولات إثارة الشقاق بين بكين وموسكو محكومة بالفشل
إصابات جديدة بكورونا على متن الحاملة الأمريكية “ثيودور روزفلت”
النظام التركي يجند إرهابيين من "داعش" للانتقام من المعارضين لسياساته
المجلس الأعلى للكنائس في فلسطين يدعو إلى رفض المخططات الاستيطانية
وزير الخارجية الصيني: نعتزم مساعدة دول العالم في الحصول على لقاح كورونا
بايدن يتفوق على ترامب في التقييمات التلفزيونية