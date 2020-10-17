آخر تحديث: 2020-10-17 11:33:05
الأخبار

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب المدينة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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