إصابة وزير الخارجية النمساوي بكورونا

أعلن في النمسا اليوم إصابة وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم وزارة الخارجية النمساوية قولها.. إن “الفحوص أثبتت إصابة شالينبرغ بالفيروس وأن العدوى ربما انتقلت إليه خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي”.

وأوضحت المتحدثة أن جميع أعضاء الحكومة النمساوية سيخضعون للفحص كإجراء احترازي مبينة أان شالينبرغ لم تظهر عليه أعراض وكان الفحص الذي خضع له روتينيا.

وسجلت النمسا 61 ألفا و387 إصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 882 وفق أحدث إحصائيات لموقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس.

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