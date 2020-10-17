ثناء عليان

يشارك «كورال أرجوان» اليوم، في أكبر تظاهرة عالمية للكورال عبر الأنترنت بـ«مهرجان بريفزا الدولي للكورال» في تسالونيكي– اليونان في بث مباشر من مسرح مدينة بريفيزا – اليونان – الساعة 7 مساء بتوقيت سورية. حيث يقدم التراث السوري الجميل بتوزيع هارموني، ويغني الكورال الفرح والحضارة والسلام أمام أعين العالم.

عن هذه المشاركة، قال الموسيقي بشر عيسى قائد الفرقة في تصريح خاص لـ “تشرين”: بالرغم مما نعيشه جميعنا من أحداث غير مسبوقة، وبالرغم مما تتعرض له بلادنا الحبيبة وشعبنا العظيم من مآس وكوارث وحصار شرس ظالم؛ تعبر أصواتنا الحدود والجبال والبحار كي تصدح بالحب والخير والجمال، ولننشر عبر “الأرجوان” الجديد ثقافة المحبة والحضارة والسلام والأمل والحياة.

وبيّن عيسى أن كورال أرجوان يشارك باسم مدينة طرطوس في أكبر مهرجان كورالي رقمي في العالم، حيث تلقى مطلع هذا العام دعوة من إدارة مهرجان “تسالونيكي الدولي للكورال” للمشاركة في مهرجانهم الذي كان مقرراً في منتصف أيار، مع تقديمهم كامل الدعم والتسهيلات الممكنة للسفر إلى اليونان والحصول على تأشيرات الدخول، لكن جائحة كوفيد 19 أدت إلى إلغاء المهرجان هذا العام، لافتاً إلى أن مشاركة كورال أرجوان في هذا المهرجان العام الفائت بشكل استثنائي عبر تسجيل مرئي تم إرساله لإدارة المهرجان لعدم تمكن الكورال من الحصول على الفيزا بسبب الظروف التي تتعرض لها بلادنا، وفي آب الماضي تلقينا دعوة من إدارتي مهرجان “بريفيزا الدولي للكورال”، ومهرجان “تسالونيكي” للمشاركة في أكبر مهرجان كورال رقمي في العالم، يشارك فيه أكثر من 50 كورالاً من أكثر من 35 مدينة حول العالم، والذي سيقام عبر الانترنت وسيتم بث الأعمال المسجلة مباشرة على قنوات المهرجان الالكترونية من المسرح الصيفي في مدينة بريفيزا اليونانية.

وأضاف عيسى: تلقينا هذه الدعوة بالكثير من السعادة والدهشة نظراً لما يتمتع به مهرجان “بريفيزا” من شهرة عالمية تستقطب عادة أمهر الفرق الكورالية العالمية للتنافس فيما بينها، ولاختيار كورال أرجوان ضمن الكورالات المشاركة وباسم مدينة طرطوس كما ورد في برنامج المهرجان. وتم إرسال تسجيل مرئي لأغنيتين قمنا بتصويرهما في متحف طرطوس (كاتدرائية السيدة العذراء الأثرية)، حيث سيتم بثهما على القنوات الالكترونية للمهرجان اليوم -السبت / 17 الأول/ الساعة السابعة مساء بتوقيت سورية ضمن برنامج المهرجان.

وتابع عيسى: نظراً لأهمية هذا الحدث العالمي الذي سيشهده الملايين حول العالم، فقد آثرنا أن نختار من برنامجنا الغنائي أغنيتين تشهدان للثقافة الموسيقية السورية الضاربة في القدم وتبرزان جمالية الألحان السورية الأصيلة وهما: أغنية “يا لور حبك”، والترنيمة السريانية التراثية “عال ترعك عيتو”، وقد قمت بتوزيعهما هارمونياً إلى أربعة أصوات بمرافقة البيانو كي تُغنيا بالأسلوب متعدد الأصوات كما هي الأغاني الكورالية العالمية المعاصرة، وأضاف عيسى: أروع ما في الأمر أننا استطعنا كسر الحواجز واختراق الحدود بأصواتنا، وعسى أن يحمل أرجواننا الجديد الفرح والسلام والحضارة كما فعل أجدادنا الفينيقيون بأرجوانهم الذي غزا العالم.

يذكر أن كورال أرجوان للغناء المتعدد الأصوات والموزع هارمونياً تأسس في طرطوس عام 2015، ويضم في جوقتيه أكثر من 150 عضواً من جميع أطياف الشعب السوري، ويغني جميع الأساليب والأنماط الموسيقية من جميع عصور الموسيقا وفلكلور وتراث الشعوب بأكثر من 15 لغة من لغات العالم، يدرب الكورال ويقوده الموسيقي بشر عيسى القائد السابق لكورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقا والعازف في الأوركسترا السيمفونية الوطنية، مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء الموسيقا في طرطوس، ويرافق الكورال في تدريباته وحفلاته مديرة الكورال وعازفة البيانو الأكاديمية المحترفة شذى طعمة.

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