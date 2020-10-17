(الزراعة): بانياس في المرتبة الأولى .. تليها صافيتا بأضرار الحرائق

طرطوس ـ رفاه نيوف

أنهت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس حصر الأضرار التي أصابت المحافظة نتيجة الحرائق كما أكد المهندس علي يونس مدير زراعة طرطوس وقال :إن هذه الإحصائية أقرب إلى الواقع وتركنا مجالاً للمتضررين الذين لم يسجلوا أضرارهم بسبب تداخل الأراضي أو غيابهم خارج المحافظة وقد جاءت نتائج اللجنة المشكلة لحصر الأضرار بالمحافظة بتضرر٣٩٧٢ أسرة في محافظة طرطوس وبلغت المساحة المتضررة بالكامل ١٢٢٤٨،٣٩٤ دونماً وعدد الأشجار الكلي المتضررة ٢٥٦٦٥٦ شجرة منها /٢٣١٨٠٥ /أشجار زيتون و /٢٤٨٥١/شجرة متنوعة.

وتعد بانياس أكثر المناطق تضرراً في المحافظة، حيث سجلت تضرر /١٩٨٢/ أسرة وبلغت المساحة المتضررة /٥٧١٦،٩٧ دونماً وتضرر/١٤٤١٩١شجرة، منها / ١٢٦٦٥٩/ شجرة زيتون و /١٧٥٣٢/شجرة متنوعة

وبلغ عدد الأسر المتضررة في منطقة صافيتا ١١٥٦ أسرة وتضرر مساحة ٤٧٧٣ دونماً و ٨٣٢٠٧ أشجار، منها ٧٨٦٤٢ شجرة زيتون, إضافة إلى ٤٥٦٥ شجرة متنوعة

وبلغ عدد الأسر المتضررة في منطقة القدموس ٣٦٧ أسرة والمساحة الكلية ٧٤٤ دونماً وعدد الأشجار الكلي المتضرر ١١٤٨٠ شجرة، منها ١١١٢٠ شجرة زيتون و٣٦٠ شجرة متنوعة.

وتضرر ٢٤٥ أسرة في منطقة الدريكيش وبلغت المساحة المتضررة فيها ٥٦٧،٣ دونماً وعدد الأشجار الكلي ١٠٢١٢ شجرة، منها ٩٠١٦ شجرة زيتون و١١٩٥ شجرة متنوعة .

وفي منطقة طرطوس ١٩٨ أسرة متضررة بمساحة ٢٦١،٧٥دونماً وعدد الأشجار الكلي ٣٣٢٢ شجرة منها ٢٨٠٦ شجرة زيتون و ٥١٦ شجرة متنوعة.

وفي الشيخ بدر بلغ عدد الأسر المتضررة ١٢٤ أسرة والمساحة ١٨٥،٣٧٤ دونماً وعدد الأشجار الكلي ٤٢٤٥ منها ٣٥٦٢ شجرة زيتون و ٦٨٣ شجرة متنوعة

وبلغت كمية الإنتاج المتضرر ٢٢٠٥ أطنان منها ٢٥ طن حمضيات و/٧/مداجن و /٦٨/خلية نحل و/٦٩ /بيت محمية و /١٠٧ ٨٠٨ /هكتارات حراج.

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