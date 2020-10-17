ضبط حالات غش للمنظفات.. و كورنية البوظة.. ومخبز بحماة

حماة - مصطفى النعسان

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة مشغل (ش- ع) في حي الحميدية يقوم بتجميع عبوات المنظفات الفارغة من عدة ماركات ويقوم بتعبئتها من جديد بمادة مغشوشة غير فعالة وطرحها في الأسواق على أنها الماركات المعروفة.

وذكر زياد كوسا مدير التجارة الداخلية أنه تم إتلاف المادة المخالفة وتشميع المشغل وتتم متابعة الإجراءات القانونية.. كما ضبطت عناصر المديرية مخبز الرحمة متصرفاً بستة أكياس من الدقيق التمويني بطريقة غير شرعية وحرمان أهالي الحي من خبزها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضبطت معمل حمود في قرية معرين الجبل لإنتاج الكورنية (قبوع) البوظة يستخدم الدقيق التمويني في إنتاج المادة ولغير الغاية المخصصة لأجلها وتم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة الدقيق ومتابعة الإجراءات القانونية.‏

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