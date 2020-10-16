الصحة العالمية: مليار شخص حول العالم مصابون بارتفاع ضغط الدم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم مشيرة إلى أنه السبب الرئيس لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم أن ثلثي حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم يرتكز في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بسبب عوامل الخطر المتزايدة لدى هؤلاء السكان في العقود الأخيرة كما أن نحو نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون اصابتهم ما يعرضهم لخطر المضاعفات الطبية والموت المبكر مشيرة إلى أن شخصا واحدا من كل أربعة رجال وسيدة من كل خمس سيدات مصابون بارتفاع ضغط الدم الذي يسمى أيضا فرط الضغط الشرياني وهو حالة مرضية مزمنة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعا ما يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر كي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية ويعد هذا المرض من أهم عوامل الخطورة للسكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب والإصابة بمرض الكلى المزمن.

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