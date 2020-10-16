بريطانيا ترفض استقبال ممثل الاتحاد الأوروبي إثر الخلاف حول بريكست

رفضت بريطانيا اليوم استقبال ممثل من الاتحاد الأوروبي للتفاوض حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي “بريكست” إثر الخلاف بين الطرفين حول القضية.

وذكرت رويترز أن كبير المفاوضين البريطانيين حول “بريكست” ديفيد فروست طلب من نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه عدم القدوم إلى لندن يوم الاثنين القادم.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اشترط في وقت سابق اليوم تغييرا جوهرياً في النهج من جانب الأوروبيين لمواصلة المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد خروج بلاده من التكتل الأوروبي فيما أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفاوضين الأوروبيين سيزورون لندن الاسبوع المقبل لتكثيف المفاوضات.

ولا تزال المفاوضات بين لندن وبروكسل متعثرة بسبب ثلاثة مواضيع هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة وطريقة حل الخلافات في الاتفاق المستقبلي.

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