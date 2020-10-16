الولايات المتحدة تسجل عجزاً مالياً غير مسبوق جراء أزمة كورونا

سجلت الولايات المتحدة عجزاً مالياً غير مسبوق بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

ونقلت رويترز عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها اليوم إن عجز الموازنة في الولايات المتحدة في السنة المالية 2020 بلغ مستوى غير مسبوق عند 132ر3 تريليونات دولار وهو أكثر من ثلاثة أمثال العجز في 2019 وذلك بسبب الإنفاق الضخم المرتبط باحتواء فيروس كورونا.

وأشارت الخزانة إلى أن العجز بلغ أكثر من مثلي الرقم القياسي السابق البالغ 416ر1 تريليون دولار المسجل في السنة المالية 2009 عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية.

وكانت الحكومة الأمريكية توقعت في بداية السنة المالية 2020 والتي انتهت في الـ30 من أيلول تسجيل عجز قدره تريليون دولار وذلك قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في آذار.

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