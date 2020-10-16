إصابات كورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز الـ 700 ألف

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 700 ألف اليوم وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة من الوباء.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان إنها رصدت 2019 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 700203 حالات فيما سجلت البلاد حتى الآن 18370 وفاة بالفيروس.

وكانت الوزارة حذرت في الآونة الأخيرة من موجة ثانية من الوباء في البلد الذي يقطنه 58 مليون نسمة إذا تهاون المواطنون والسلطات وتوقفوا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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