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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 29 صفر 1442 الموافق لـ 17 تشرين الأول 2020
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الأخبار
وزير الخارجية الصيني: نعتزم مساعدة دول العالم في الحصول على لقاح كورونا
بايدن يتفوق على ترامب في التقييمات التلفزيونية
بريطانيا ترفض استقبال ممثل الاتحاد الأوروبي إثر الخلاف حول بريكست
أرمينيا: النظام التركي يعرقل التسوية السلمية في قره باغ
جونسون يشترط على الأوروبيين تغيير نهجهم لمواصلة مفاوضات بريكست
التميمي: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بشكل صارخ
الأمن المصري يفكك خلية إجرامية بعد ضبطها في محافظة الدقهلية
الجعفري: سورية تجدد دعوتها للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الاتحاد الأوروبي يندد بتصرفات النظام التركي في شرق المتوسط
الشعبية المصرية: الاتحاد الأوروبي ضلع أساسي في المؤامرة ضد سورية