ضبط شبكة في حمص تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن شبكة مؤلفة من عدة أشخاص تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير مشروعة من خارج القطر ومن المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة إلى محافظة حمص.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال التنسيق مع الضابطة العدلية لمصرف سورية المركزي قام فرع الأمن الجنائي في حمص بإلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة ومصادرة مبالغ مالية منهم كانت معدة للتحويل والتسليم وأجهزة خليوية وجهاز لاب توب وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال بطرق غير قانونية حيث اعترفوا بالتحقيق معهم بما نسب إليهم وقيامهم بتحويل ما يقارب المليار ليرة سورية خلال عملهم لمدة أربعة أشهر.

وحسب الوزارة فقد اعترف أفراد الشبكة أنهم يقومون بتحويل أموال من أشخاص خارج القطر ومن المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة إلى محافظة حمص ويتقاضون نسبة من المبالغ المالية لقاء ذلك ويتواصلون فيما بينهم ومع رئيس الشبكة المقيم في منطقة سرمدا بريف إدلب عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي “واتس أب” ومن خلال أرقام هواتف دولية ويقومون بتسليم المبالغ وإرسالها عبر شركات التحويل الداخلية المرخصة دون الإعلام عن مصدرها بمعدل خمسين حوالة مالية كل يوم.

وبينت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على شخصين من المتعاملين مع الشبكة وبتفتيش مكتبيهما بحضور الضابطة العدلية لمصرف سورية المركزي عثر فيهما على فواتير تثبت تعاملهما بغير الليرة السورية ومدون عليها السعر بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف بالسوق السوداء وقد تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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