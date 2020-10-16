الولايات المتحدة ترفض مقترح روسيا تمديد معاهدة “ستارت”

رفضت الولايات المتحدة مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية “ستارت الجديدة” بين الجانبين لمدة عام واحد دون شروط مسبقة.

ونقلت رويترز عن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبيرت أوبرايان قوله في بيان أصدره بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي: نأمل أن تراجع روسيا موقفها قبل انطلاق سباق تسلح مكلف، معتبراً أن رد بوتين اليوم بشأن تمديد ستارت الجديدة دون تجميد الرؤوس الحربية النووية فكرة محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

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