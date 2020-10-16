الصحة: 56 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 31 حالة ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 31 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 4987 شفيت منها 1456 وتوفيت 241 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٧ في حمص

٨ في اللاذقية

٧ في حلب

٦ في دمشق

٥ في السويداء

٣ في حماة

حالات الوفاة:

١ في اللاذقية

١ في حلب

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٥ في دمشق

٥ في حلب

٥ في اللاذقية

٤ في ريف دمشق

٤ في حمص

٣ في حماة

٣ في القنيطرة

٢ في طرطوس

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