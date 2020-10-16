أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا و10 آلاف في إيطاليا

سجلت إيطاليا آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ما يمثل زيادة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية على موقعها الإلكتروني اليوم بأنها سجلت 10010 إصابات جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 8804 إصابات أمس و7332 إصابة أول أمس.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد 19 خلال اليوم الأخير مقابل 83 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالوباء التي سجلت في إيطاليا حتى اليوم 391611 منها 36427 حالة وفاة و247872 حالة شفاء.

وفي بريطانيا أظهرت البيانات الحكومية اليوم تسجيل 15650 إصابة جديدة و136 وفاة بسبب الفيروس.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في بريطانيا إلى 689 ألفاً و257 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 43 ألفاً و429 حالة وفاة.

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