أرمينيا: النظام التركي يعرقل التسوية السلمية في قره باغ

أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان اليوم أن النظام التركي يشكل العقبة الرئيسة أمام أي تسوية سلمية في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال سركيسيان في مقابلة مع شبكة “سي بي إن” الأمريكية كما نقل موقع روسيا اليوم “إذا لم يتم إخراج تركيا من السياق العام فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية في قره باغ والعودة إلى طاولة المفاوضات ضمن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، مشدداً على أن النظام التركي يشكل الآن أكبر عقبة أمام عملية السلام وإذا استمر هذا الوضع فسيكون مشاركاً في الصراع الحاصل بالمنطقة.

وفي السياق نفسه أعرب الرئيس الأرمني في مقابلة مع صحيفة “ذي كريتيك” البريطانية عن خيبة أمله من موقف “حلف شمال الأطلسي الناتو” والاتحاد الأوروبي ودول الغرب بشأن النزاع في إقليم قره باغ.

ونبه سركيسيان إلى أن تركيا العضو في الناتو تستخدم أحدث أسلحة الحلف بالنزاع في الإقليم وهي طائرات أف 16 وكذلك طائرات دون طيار وجنوداً دون الحصول على تفويض من أحد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أيضاً لا تمارس ضغوطاً كبيرة بهذا المجال.

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