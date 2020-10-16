الأمن المصري يفكك خلية إجرامية بعد ضبطها في محافظة الدقهلية

تمكنت الشرطة المصرية اليوم من القضاء على ستة عناصر إجرامية وإصابة ثلاثة آخرين إثر اشتباكها مع مجموعتهم في محافظة الدقهلية.

وذكر موقع بوابة الأهرام المصرية أن الأجهزة الأمنية رصدت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد مكونة من 9 عناصر بينهم امرأتان 4 منهم هاربون من تنفيذ أحكام بالسجن في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع بالقتل لافتاً إلى أن الاشتباك معهم أسفر عن مقتل ستة منهم وإصابة ثلاثة آخرين.

وتواصل قوات الأمن المصرية عملياتها في ملاحقة المسلحين والإرهابيين في جميع أنحاء البلاد.

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