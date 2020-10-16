آخر تحديث: 2020-10-16 19:21:50
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الجعفري: سورية تدين بشدة أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وفي أي مكان وتؤكد أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً

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