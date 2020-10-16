الجعفري: سورية تدين بشدة أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وفي أي مكان وتؤكد أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 28 صفر 1442 الموافق لـ 16 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الأمن المصري يفكك خلية إجرامية بعد ضبطها في محافظة الدقهلية
الجعفري: سورية تجدد دعوتها للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الاتحاد الأوروبي يندد بتصرفات النظام التركي في شرق المتوسط
الشعبية المصرية: الاتحاد الأوروبي ضلع أساسي في المؤامرة ضد سورية
قوات الاحتلال تعتدي على المزارعين غرب جنين وتعتقل ثلاثة
مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 جراء انفجار عبوتين ناسفتين بأفغانستان
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال وسط الخليل
استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة غرانيج شرق دير الزور
ميليشيا "قسد" تخطف شباناً في الشدادي بريف الحسكة
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية