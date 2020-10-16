آخر تحديث: 2020-10-16 19:21:50
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الجعفري: سورية تجدد دعوتها الدول الأعضاء للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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