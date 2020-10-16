في اليوم العالمي للمرأة الريفية.. دعم المرأة السورية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً

اللاذقية- صفاء إسماعيل

في اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يصادف 15 تشرين الأول من كل عام، يسلط الضوء على دور النساء الريفيات في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة خاصة في ظل الحصار الجائر الذي تعيشه سورية. واللاذقية واحدة من المحافظات السورية التي تخلت فيها المرأة الريفية عن الاتكالية على الرجل، وباتت صاحبة مشروع خاص بها تساهم من خلاله بتحسن دخل عائلتها ومواجهة تحديات الحياة لتشكل المرأة الريفية بذلك نماذج يحتذى بها من بقية النساء الريفيات.

في اللاذقية، مشاريع متعددة كل بطلاتها نساء ريفيات لا يملكن سوى الإرادة ومكونات أساسية بسيطة مستقاة من الطبيعة ومن تنوع الثروات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، إذ استطعن أن يصنعن بمهارة الألبان ومشتقاتها المتعددة (أجبان, سوركي)، ومنتجات النحل والعسل الطبيعي، الزيوت العطرية والمجففات والعصائر، الصابون والشامبو، والأعمال اليدوية المستوحاة من الطبيعة، والإكسسوارات التي حملت بصمات المرأة الريفية.

اللافت أن النجاح الذي حققته المرأة الريفية جاء ثمرة دعم السيدة الأولى أسماء الأسد للمؤسسات التي تعنى بالمرأة الريفية، وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة التي تستبدل محدودية الظروف بالقدرة على التحكم بحياة الأفراد والعائلة والمجتمع، ما يؤدي للوصول إلى امرأة متمكنة ، ما يعني اقتصاداً متيناً.

وقالت السيدة رجاء من ريف اللاذقية لـ(تشرين): تؤمن لنا دائرة التنمية الريفية عبر أسواقها وصالاتها فرصة لتسويق إنتاجنا وتحسن دخلنا المعيشي، إضافة للمنح الزراعية التي قدمتها لنا وساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي لأسرتي ، حيث زرعت بذر الخضار الصيفية والشتوية واستطعت من خلالها أن أحقق الاكتفاء الذاتي لأسرتي فلم أعد بحاجة إلى شراء هذه الأصناف من السوق، كما حققت لي دخلاً إضافياً من خلال بيع الفائض.

بدورها، أشارت السيدة مريم إلى أن القرى في ريف اللاذقية تشتهر بالزيتون ولذلك لجأت هي وغيرها من النساء الريفيات إلى تصنيع الزيتون في البيت بطريقة جيدة، مشيرة إلى أنها خضعت لدورات تدريبية لصقل خبرتها في مجال تصنيع الزيتون وحفظه لكونه يعد مصدر دخل جيد.

بدورها، بينت السيدة عواطف أن عملها لم يقتصر على الزراعة التي أمنت دخلاً مالياً إضافياً لتتمكن من إعانة أسرتها من خلال المنحة الزراعية المجانية التي حصلت عليها، بل عملت أيضاً في صناعة الألبان ومشتقاتها وبيعها في المركز الدائم لتسويق منتجات المرأة الريفية.

ونوهت السيدات بالرعاية التي أولتها السيدة أسماء للمرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً لتكون معيلاً لعائلتها وخاصة في ظل الحصار الجائر التي تعيشه سورية، وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

وقالت رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية – المهندسة رباب وردة لـ(تشرين): تأتي أهمية إشراك المرأة في عملية التنمية الريفية من أن وجود النساء في سوق العمل يشكل قوة تساهم في عملية التغيير في المجتمعات الريفية, مشيرة إلى وجود أربع صالات بيع لمنتجات المرأة الريفية في كل من اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة، تضم نحو 300 امرأة ريفية صاحبات مشروعات متنوعة غذائية وغيرها، بالإضافة إلى أسواق البيع المباشر، ووحدات التصنيع الغذائي التابعة لدائرة تنمية المرأة الريفية، التي تعمل فيها سيدات ريفيات بشكل جماعي ويقدمن من خلالها منتجات طبيعية بجودة عالية ومكفولة تساهم في تأمين حاجة السوق.

وأشارت وردة إلى وحدة تصنيع الألبان والأجبان والكونسروة في قبو العوامية التي تعمل فيها 19 سيدة، ووحدة تصنيع صابون الغار والمنظفات في الدالية وتعمل فيها 26 سيدة، ووحدة تصنيع النباتات الطبية والعطرية وزعتر المائدة في بسين وتعمل فيها 13 سيدة، وحدة تصنيع خضار ومربيات وتعمل فيها 10 سيدات، مبينة أن جميع وحدات التصنيع تعمل بطاقة إنتاجية عالية، وهدفها مساعدة المرأة الريفية على العمل بشكل جماعي للاستفادة من الموارد الطبيعية والزراعية وتمكين المرأة ضمن المجتمعات الريفية.

وفي إطار مشاريع دعم المرأة الريفية، أشارت وردة إلى مشروع الزراعة الأسرية الذي يحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي لكل أسرة ريفية مستفيدة، مضيفة: تم تقديم منح زراعية لـ8580 سيدة في 91 قرية وذلك بين عامي 2018-2020، وتتضمن المنحة شبكة ري مع مستلزماتها تروي 400م2، مع تركيبها والتدريب على صيانتها، إضافة لثمانية أصناف من البذار الصيفية والشتوية المحسنة تكفي أكثر من 500م2، ولا يوجد نفقات للأسمدة والمبيدات لكونها زراعة نظيفة وآمنة خالية من أي إضافات، والعمالة في المشروع أسرية غير مأجورة، لافتة أيضاً إلى مشروع الحديقة المنزلية، إذ قدمت دائرة تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي 20 وحدة تصنيع منزلي استفادت منها 1000 عائلة.

وأضافت وردة: كما نفذت الدائرة عدة دورات تدريبية حول كيفية تدريب النساء الريفيات تدريباً متخصصاً على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإكساب المرأة الريفية مهارات حرفية ويدوية مع حزمة من مهارات الحياة اليومية، بهدف رفع قدراتها وتعزيز المشاريع الريفية.

وتابعت وردة: البرنامج الوطني للزراعات الأسرية كان البوابة الأوسع التي عبرت من خلالها وزارة الزراعة لمساعدة الأسر الريفية على تحسين دخلها بشكل مباشر، وإتاحة الفرصة للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع منزلية مولدة للدخل في مجال التصنيع الغذائي الحصول على قروض ميسرة ومدعومة الفائدة من المصرف الزراعي بسقف مليوني ليرة، ومن المقرر أن تحصل 112 سيدة ريفية قريباً على القروض الميسرة.

ونوهت وردة بالاهتمام الذي أولته سيدة العطاء السيدة أسماء الأسد لتدريب المرأة الريفية على مشاريع مختلفة والتوجيه لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على العمل ومساعدتها في تسويق إنتاجها بوصفها أساس المجتمع الريفي، مضيفة: السيدة أسماء هي رمز المرأة السورية القادرة على العطاء.

وأكدت وردة أن مديرية الزراعة مستمرة بدعم المرأة الريفية وتمكينها من خلال جميع المشاريع التي تدعمها مديرية الزراعة والتي تستفيد منها 400 امرأة ريفية في اللاذقية، كما بينت أن عدد الأنشطة المنفذة خلال العام الجاري بلغ 871 نشاطاً حضرته 9972سيدة ريفية.

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