آخر تحديث: 2020-10-16 19:21:50
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الجعفري: ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل التهديد الأكبر للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشكلت ولا تزال تحدياً جسيماً لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار

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